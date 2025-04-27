Kars’ta bahara rağmen snowboard keyfi

Türkiye'nin birçok kentinde yaza hazırlık yapılırken, Sarıkamış ise nisan ayının son günlerinde bile bembeyaz kar örtüsüyle ziyaretçilerine adeta kış masalı yaşatıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen 2 bin 900 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yeterli seviyede korunurken, snowboard tutkunları ise baharın ortasında pistlerin tadını çıkarıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen bir grup genç, sarıçam ağaçları arasında snowboardla kayarak, o anları kaydettiler.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde snowboardla kayarak aşağıya inen genç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Nisan ayında snowboard keyfi" başlığıyla paylaşılan video bir anda sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde gençlerin zirveye çıkması, kar üzerinde oturma ve bir gencin snowboardla tişört ve şortla kayması yer alıyor.