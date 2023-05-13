Kars’ta balıkların 'ölüm' göçü başladı

Kars’ta balıkların ‘ölüm’ göçü başladı. Her yıl Mayıs ayında Kars’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor.

Kars’ta balıkların 'ölüm' göçü başladı

Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ettikleri ölüm göçüne başlarken, baraj önüne toplanan balıkların akıntıya karşı mücadeleleri kameralara yansıdı.

Balıklarının yumurtalarını bırakmak için güvenli bölgelere gitmeye çalıştığını ifade eden vatandaşlar, “Mayıs ayının 15’inde balık avı yasağı başlayacak. Şuanda arkamda baraj gölünün önünde toplanan balıklar, susun tam tersi akarına doğru zıplayarak gitmeye çalışıyorlar. Balıkların zıplaması görsel şölen sunuyor. Şuanda balıklar sakin yerlere göç etmenin mücadelesini veriyor” dedi.

"ÇOĞU BAŞARAMIYOR"

Akarsuya karşı verilen mücadeleyi balıkların çoğunluğu başaramıyor. Kars Çayı boyunca akıntılarla mücadele eden ve onlarca balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor. Baraj tribünleri önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.

Balıkların daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise atlayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

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