Kars’ta buzlanan yolda giden tır kayarak şarampole düştü

Kars'ta buzlu yolda kayan tır şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır kara yolunun bir bölümünde oluşan buzlanma, sürücülere de zor anlar yaşattı. Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki tır, Kars'a 8 kilometre mesafede buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan ekipler Kars-Digor-Iğdır kara yolunda kumlama çalışması yapıyor.