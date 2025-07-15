Kars'ta caddeler göle döndü!

Kaynak: İHA

Sarıkamış'ta bir anda başlayan sağanak yağmur cadde ve sokakları gölü döndürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.

Sarıkamış'ta 2 gündür etkili olan sıcak hava yerini yağmura bıraktı. İlçede öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağmurun sele döndüğü ilçede caddeler sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ekili alanları da olumsuz etkiledi.

Öte yandan Meteoroloji'den de sağanak ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

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