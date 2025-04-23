Kars’ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İHA
Kars’ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen oluşturdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı ağaçları arasında oyun oynayan çocuklar ise kameralara yansıdı.

Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görenleri adeta büyülüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı ağaçları arasında oyun oynayan çocuklar ise kameralara yansıdı.

Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan ve Aras Nehri yatağında bulunan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde renk cümbüşü yaşanıyor. Açtığı çiçeklerle uzun kavak ağaçlarının arasında bulunan kayısı ağaçları havadan görüntülendi.

Kağızman'da kayısı ağaçlarının insanı farklı bir dünyaya sürüklediğini ifade eden fotoğrafçılar, "Burası Kağızman, Kayısı ağaçlarıyla ünlü Kağızman ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Görsel şölen sunuyor. Fotoğraf çektik. Kartpostal görüntüler var. Bu manzara insana huzur veriyor" dedi.

Öte yandan, beyaz çiçekleriyle gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kağızman-Sarıkamış Karayolu kenarını adeta beyazlarla süslüyor. Güzergahı kullanan vatandaşlar, kayısı ağaçları arasında durarak bol bol sevdikleriyle fotoğraf çekiliyor.

Kars’ta çiçek açan kayısı ağaçları görsel şölen oluşturdu

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