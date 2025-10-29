Tebrikatın ardından kutlamalar Hükümet Konağı önünde devam etti. İldeki soğuk hava ve ara ara yağan yağmura rağmen il protokolü ve yurttaşlar konak önünde yerini aldı.

Cumhuriyet'in geleceği gençler ve çocuklar salladıkları Türk Bayrakları ile Cumhuriyet'i kutladı. Jandarma Komando Taburu'nun gösterisi ve bayraklı resmi geçit töreni ilgiyle izlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile birlikte halkın bayramını kutladı.

"CUMHURİYET; FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİLLERİN YETİŞMESİDİR"

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümününde düzenlenen törenlerde bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün, tarihin akışını değiştiren bir milletin, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün, millet egemenliğinin esas alındığı, halk iradesinin devlet yönetiminde temel kılındığı Cumhuriyetimizin doğum günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin azim ve kararlılığıyla yürüttüğü İstiklal Mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırılmış ve Türk milletinin kaderi yepyeni bir yola girmiştir. Bu yol, çağdaşlık yoludur, bağımsızlık ve egemenlik yoludur. Cumhuriyet; bir halkın kendi kaderini ellerine almasıdır. Cumhuriyet; bir çocuğun dağ köyünde bir öğretmenle hayal kurabilmesi, bir annenin evladını özgür, güvenli bir ülkede büyütebilmesidir. Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesidir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda milletimizin karakterinin, onurunun ve iradesinin bir tezahürüdür. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.

"ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Cumhuriyet kolay kurulmadı. Kars kalesinin eteklerinde düşmana karşı direnen yiğitler… Sarıkamış’ın beyaz sessizliğinde yitirdiğimiz Mehmetçikler… 'Çanakkale geçilmez' diyen yiğitler… Onlar, bu toprağın her karışını kanlarıyla vatanlaştırdılar. Her damla alın teri, her gözyaşı, her feryat Cumhuriyetimizin harcına karıştı. Bizler bugün burada, onların bize bıraktığı bu kutlu mirasın emanetçileri olarak dimdik duruyoruz. Ama sadece dimdik durmak yetmez. Bu emanete layık olmak için çok çalışmamız gerekir. Çünkü Cumhuriyet, sadece geçmişin hatırası değil, aynı zamanda geleceğe taşınan bir umuttur.

Bugün, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı’nda, Kars olarak bu büyük yürüyüşte biz de varız diyoruz. Eğitimde, sağlıkta, tarımda, turizmde; kadim geçmişimize yakışan bir gelecek inşa etmenin çabası içindeyiz. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, cumhuriyetimizin kuruluşunda olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizi, ülke bütünlüğümüzü sonuna kadar koruyacağız."



Konuşmaların ardından şiirler okudu, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Müzik dinletisinin ardından Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Cumhuriyetin 102. yılı kutlamalarına özel gösteri yaptı. Gösteri sonrası açılan Türk Bayrağı Vali Polat’a teslim edildi. Tören, Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle son buldu.