Kars'ta define için tarihi talan ettiler

Dere kenarlarında ve düz arazilerde, yer yer 2 metre derinliğe ulaşan çukurlar açıldı.

Yaz mevsiminin sona ermesi ve arazilerin daha rahat erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, birçok nokta hazine avcılarının talanına uğradı. Eski döneme ait kaya mezarları ve taş mezarların bulunduğu bölgeler, altın avcılarının ilgisini çekiyor.

Zaman zaman jandarma ekipleri tarafından yakalanan hazine avcıları, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor. Eski yaşam alanlarında define avcılarının yarattığı tahribat, tarihe acı izler bırakıyor. Bazı çukurlarda ise kırık küpler ve insan kemikleri ortaya çıkıyor.