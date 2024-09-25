Kars’ta ‘duman’ operasyonu: Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürülen bir depoya operasyon düzenlendi Düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 depoya operasyon düzenlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince depoda yapılan aramada; 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin 600 boş ve doldurulmuş makaron, 5 bin 500 boş sigara paketi, 210 mükerrer bandrol ve 217 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olay ilgili olarak gözaltına alınarak emniyete getirilen 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.