Kars’ta düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde 287 yabancı uyruklu kişinin sorgusu yapıldı.

Kars'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde 287 yabancı uyruklu kişinin sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, 29 düzensiz göçmene işlem yapılırken, 24 Afganistan uyruklu Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 3 Azerbaycan uyruklu şahıs terke davet edilirken, 1 İran uyruklu şahıs şube müdürlüğündeki işlemlerin ardından salıverildi ve 1 Azerbaycan uyruklu şahıs ise deport edildi.

Uygulamalarda 1 Azerbaycan uyruklu şahsa Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. 1 Türk Vatandaşına Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılırken, Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranması bulunan 1 Afganistan uyruklu aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

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