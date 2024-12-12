Zincir marketlerinde taklit ve tağşiş denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zincir marketlerinde taklit ve tağşiş denetimi

Kars’ta Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler, zincir marketlerinde taklit ve tağşiş denetimi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan marketlere cezai işlem yapıldı.

Ekipler, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin toplanmasını sağlamak ve piyasada bulunan gıdaları kontrol etmek amacıyla "Ulusal Zincir Marketleri" kapsayan eş zamanlı resmi kontroller Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ve kontrol görevlileri tarafından yapıldı.

Denetimlerde ekipler, son tüketim tarihleri, muhafazaları, uygunlukları, ilgili marketlerin hijyen gereklilikleri ve izlenebilirlik kayıtlarının inceledi.

Denetimlerde kusurlu görülen marketler uyarılırken, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, tüketici sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara yönelik mücadelesinin kararlı bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

Kars’ta ekipler marketlerde denetleme yaptı

Kars’ta ekipler marketlerde denetleme yaptı

Kars’ta ekipler marketlerde denetleme yaptı

Son Haberler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?
Adıyaman’da Kızılay Aşevi’nin açılışı yapıldı
Adıyaman’da Kızılay Aşevi’nin açılışı yapıldı
Balkondan düşerek can verdi
Balkondan düşerek can verdi
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Patronlar Kulübü TÜSİAD'ta neler oluyor? Üst üste yapılan açıklamalar neyi işaret ediyor
Patronlar Kulübü TÜSİAD'ta neler oluyor? Üst üste yapılan açıklamalar neyi işaret ediyor