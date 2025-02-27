Kars’ta ekipler, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor!

Kaynak: İHA
Kars’ta ekipler, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor!

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 ikamete operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 38,12 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 0,36 gram bonzai ham maddesi, 1 sentetik ecza hap, 2 paket halinde toplam 200 gram uyuşturucu madde çoğaltmak için kullanılan tütün ve 1 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi.

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Olayla ilgi olarak 64 yaşında İ.K. gözaltına alındı. Gözalltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

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