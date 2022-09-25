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Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 00:34
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Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Uğur Güngör idaresindeki tır, Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkiinde, Recep Sarı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Sarı ile aynı araçtaki Nuh Aslan ve İsmail Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Adem Çelik ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Çelik ile yaralanan tır sürücüsü Güngör, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yoldan savrulan otomobil ile tır çekici vasıtasıyla kaldırıldı. (AA / İHA)

 

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