Kars'ta feci kaza! Ambulans şarampole devrildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kars'ta feci kaza! Ambulans şarampole devrildi

Kars'ta meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Ambulansın şarampole devrilmesi sonucu biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralanırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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