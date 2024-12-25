Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kars merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan kıyafet satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Siber ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 49 cep telefonu, 44 sim kart ve 4 hard disk, 10 laptop, 10 flash bellek, 2 tablet, 8 hafıza kartı, 48 bin 800 dolar ve 101 bin 765 TL paraya ve şüphelilerin bütün banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarıyla, yüksek takipçisi olan sosyal medya sayfaları üzerinden, kadın giyim ürünleri satışı altında binlerce vatandaşın mağduriyetine sebep verdiği gerekçesiyle 29 kişiyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince A.S., E.D., Y.Y., B.E., S.A., C.A., R.A., İ.S., Ş.S., U.S., Y.S., Y.K., E.S., S.K., B.B. ve U.Ş. tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Kars’ta ’fenomen çetesi’ operasyonunda 16 tutuklama

Son Haberler
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Hastanedeki son görüntüsü herkesi üzmüştü! Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme
Hastanedeki son görüntüsü herkesi üzmüştü! Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Aliyev'den uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Erzurum'da tarihi taş ambarlarda yangın çıktı
Erzurum'da tarihi taş ambarlarda yangın çıktı