Göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor. Jandarma ekipleri, Kars’ta araçların bagajına balık gibi istiflenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 28 düzensiz göçmeni ve 3 organizatörü yakalandı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen 3 organizatör ve 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ teslim edildi.

Ayrıca 6458 sayılı kanun kapsamında 3 organizatöre (26 bin 180 TL), 28 düzensiz göçmene 657 bin 280 TL) idari para cezası uygulandı.