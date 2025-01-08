Kars'ta hava sıcaklığı eksi 16,2 derece: Sarıkamış'ta kar kalınlığı 62 santim

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'ne göre, Kars ve çevresinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgar ise Kars ve Iğdır'da kuzeyli, Ağrı'da ise batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kars'ta ölçülen sıcaklık sıfırın altında 16,2 derece olurken, Sarıkamış'taki kar kalınlığı 62 santimi geçti.