Kars'ta hava sıcaklığı eksi 16,2 derece: Sarıkamış'ta kar kalınlığı 62 santim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ta hava sıcaklığı eksi 16,2 derece: Sarıkamış'ta kar kalınlığı 62 santim

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece ölçülürken, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı son yağan kar ile birlikte 62 santimi geçti.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'ne göre, Kars ve çevresinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgar ise Kars ve Iğdır'da kuzeyli, Ağrı'da ise batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kars'ta ölçülen sıcaklık sıfırın altında 16,2 derece olurken, Sarıkamış'taki kar kalınlığı 62 santimi geçti.

Son Haberler
Mersin'de dehşet evi! 3 kardeş peş peşe yaşamını yitirdi
Mersin'de dehşet evi! 3 kardeş peş peşe yaşamını yitirdi
Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı
Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı
Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar
Tarihin en ilginç gollerinden biri Türkiye Kupası’nda atıldı. İşte o anlar
Cam fabrikasında korkunç kaza: Tonlarca kilonun altında kaldı
Cam fabrikasında korkunç kaza: Tonlarca kilonun altında kaldı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı