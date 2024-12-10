Kars’ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi gördü

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği Kars'ta rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Kars'ta hava sıcaklığının en düşük olduğu ilçe sıfırın altında 8,8 Akyaka olurken, Sarıkamış'ta hava sıcaklığı 8,7 ölçüldü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 13 santime ulaştı.