Kars’ta hayvan pazarı açılıyor

İHA’nın haberine göre; TBMM Tarım ve Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan Prof. Dr. Yunus Kılıç kısıtlamaların kalkacağını kaydettiği bildirildi.

Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Hayvanların hareketi ve satışı da yasaklanmıştı.

Geçen süre içerisinde yapılan aşılama çalışmalarının ardından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kars Milletvekili TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Hayvan sevklerinde ve hayvan pazarlarında, şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Kars’ta da yaklaşık 1,5 ay kapalı kalan Hayvan Pazarı açılmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan esnafta rahat nefes alacak.