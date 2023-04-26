Kars’ta hayvan pazarı açılıyor

Türkiye’nin farklı illerinde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Kars’ta da kapatılan hayvan pazarları açıldığı bildirildi.

Kars’ta hayvan pazarı açılıyor

İHA’nın haberine göre; TBMM Tarım ve Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan Prof. Dr. Yunus Kılıç kısıtlamaların kalkacağını kaydettiği bildirildi.

Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Hayvanların hareketi ve satışı da yasaklanmıştı.

Geçen süre içerisinde yapılan aşılama çalışmalarının ardından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kars Milletvekili TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Hayvan sevklerinde ve hayvan pazarlarında, şap hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 28 Nisan 2023 tarihi itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Kars’ta da yaklaşık 1,5 ay kapalı kalan Hayvan Pazarı açılmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan esnafta rahat nefes alacak.

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti Siyaset
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı! Güncel
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı!
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir? Keşfet
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir?
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir? Keşfet
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber Güncel
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber