Kars'ta hissedilen deprem meydana geldi (8 Mart 2025)

Ermenistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin Kars'a yakın olması ise dikkat çekti. 5 km yerin aldında oluşan deprem, saat 8:27'de meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 8, 2025
ERMENISTAN https://t.co/ivQqlmLP5a
08.03.2025, 08:27:01 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre; Türkiye sınırına yakın Ermenistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 12.21 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Lori (Ermenistan) - [42.39 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2025-03-08
Saat:08:26:58 TSİ
Enlem:40.92778 N
Boylam:44.1575 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/6aCRlEAp1S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi