Kars'ta hissedilen deprem meydana geldi (8 Mart 2025)

Ermenistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin Kars'a yakın olması ise dikkat çekti. 5 km yerin aldında oluşan deprem, saat 8:27'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre; Türkiye sınırına yakın Ermenistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 12.21 km derinliğinde gerçekleşti.