Kars’ta işyerlerine denetleme

Kars'ta işyerlerine yönelik denetimler devam ediyor .

Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan Belediye ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı hizmet almasını sağlamak amacıyla kent genelinde iş yerlerine yönelik denetim yapıyor.

Ekipler, başta marketler olmak üzere restoranlar, fırınlar, kafeler ve manavlar ve birçok iş yerinde fiyat etiketi kontrolleri, raf-kasa fiyat karşılaştırmaları ve hijyen koşullarını inceledi.

Denetimlerde, fiyat etiketi olmayan ürünler ve hijyen standartlarına uymayan iş yerleri tespit edilirken, bazı işletmelere uyarı cezası verildi.

Denetim ekipleri vatandaşlardan şikayetlerini doğrudan Alo 175 Tüketici Hattı'na iletmelerini istedi.

Kars Valiliği koordinesinde, Kars Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü'nce, bu tür denetimlerin, vatandaşların sağlığını korumak için düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca işletmelere hijyen standartlarına uymaları ve fiyat politikalarında şeffaf olmaları uyarısı yapıldı.