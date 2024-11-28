Kars’ta jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Kars'ta jandarma 57 ekip, 189 personel ile huzur ve güven uygulaması yaptı.

Kars'ta jandarma 57 ekip, 189 personel ile huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde huzur ve güven uygulamaları sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 metruk bina ve inşaat, 17 umuma açık yer kontrol edildi. Jandarma trafik ekiplerince 32 noktada yapılan yol kontrol ve aramalarında 2 bin 901 kişi ve bin 803 araç sorgulandı.

Ayrıca 1 yabancıyı ülkeye sokan ya da ülkede kalmasına imkan sağlayan 1, hakkı olmayan yere tecavüz suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, nafaka hükümlerine uymamaktan 1, 6136 SKM ülkeye yasadışı sokmak suçundan 1, yoklama kaçağı 2 şahıs olmak üzere 9 kişi yakalandı. Yakalanan 9 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Huzur ve güven uygulamasında jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca,1 şarjör ve 13 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde huzur ve güven uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. Yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars’ta jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Kars’ta jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Son Haberler
Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belirlendi
Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belirlendi
Sümela Manastırı beyaz örtüyle kaplandı
Sümela Manastırı beyaz örtüyle kaplandı
Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif. Anında reddettiler
Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif. Anında reddettiler
Kangal köpeğiyle kayak yaptı
Kangal köpeğiyle kayak yaptı
Uyku getiren yiyecek ve içeceklere uzmanlar bakın ne diyor!
Uyku getiren yiyecek ve içeceklere uzmanlar bakın ne diyor!