Kars'ta kaçak kazı: 6 kişiye suçüstü

Kaynak: İHA
Kars'ta kaçak kazı: 6 kişiye suçüstü

Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi KOM ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Kars Kalesi bölgesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan KOM ekipleri, definecilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan operasyonda sit alanı içerisinde bulunan kale bölgesinde kaçak kazı yapan İ.P. (57), B.A. (51), M.A. (36), Ö.A. (29), A.B. (28) ve A.B. (24) kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KOM ekiplerince yapılan detaylar aramada çok sayıda kazı malzemesine ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli 6 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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