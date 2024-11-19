Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Kars'ta polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda makarom, kaçak içki ve cep telefonu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kars merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada, 21 bin 920 doldurulmuş makaron, 10 bin 600 boş makaron, 25 paket halinde toplam 20 kilo kıyılmış tütün, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 39 şişe halinde toplam 49,5 litre sahte içki, 20 cep telefonu, 12 kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 10 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.