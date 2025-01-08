Kars’ta kaçaklara terör operasyonu

Ayrıca, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 26 gram Bonzai, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 366 mühimmat, 20 ton orman emvali, 20 cep telefonu, 3 dedektör ve 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 46 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Jandarma ekipleri, kaçaklara yönelik yaptığı çalışmalarda ise 14 kaçak yakaladı.

Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi ve sınır dışı edilecekleri öğrenildi.