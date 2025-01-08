Kars’ta kaçaklara terör operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta kaçaklara terör operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütüne yönelik 94 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 26 gram Bonzai, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 366 mühimmat, 20 ton orman emvali, 20 cep telefonu, 3 dedektör ve 29 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 46 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Jandarma ekipleri, kaçaklara yönelik yaptığı çalışmalarda ise 14 kaçak yakaladı.

Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi ve sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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