Kars’ta kapalı köy yolu kalmadı

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin kapanmasına yol açtığı 165 köy yolunda yürütülen çalışmalar, iş makineleri ve kar savurma araçlarıyla kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü Kars'ta Özel İdare ekipleri kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden çalışmaları yürüttü. Yollarının kısa bir süre içerisinde açıldığını söyleyen vatandaşlar, "Hava koşulları çok ağırdı. Hem kar yağıyordu, hem de tipi vardı. Yollarımız kapalı olduğu için Kars merkeze inemiyorduk. Durumu Özel İdare'ye bildirdik. Kısa sürede ekipler geldi. Kapalı yolumuzu açtı. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"HASTAMIZ MAHSUR KALMIŞTI, EKİPLER HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Kağızman'ın Akyayla köyünde akciğer hastası akrabasının mahsur kaldığına dikkat çeken vatandaş, "Köyde hastamız mahsur kalmıştı. Akciğer hastasıydı, hastaneye gitmesi gerekiyordu. Yol kapalı olduğundan dolayı hastaneye götüremiyorduk. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Kısa sürede Özel idare ve sağlık ekipleri evimize kadar geldi. Hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin kısa sürede karla mücadele ederek kapalı yolları açmasıyla Kars ile köyler arasında da ulaşım yeniden sağlanmış oldu.