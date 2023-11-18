Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

KAYNAK: AA
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 1

Ardahan'da dün etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 3

Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 4

KARS

Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 5

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 6

Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.

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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 7
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 8
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 9
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 10
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 11
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 12
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 13
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 14
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 15
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Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor 16
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