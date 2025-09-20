Kars'ta köy yolları yenileniyor!

Kars'ın Susuz ilçesinde köy yollarının yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaymakamlık koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolları modernize edilerek vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi hedefleniyor. Özellikle kış aylarında ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için yol genişletme, stabilize ve asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor. Susuz Kaymakamlığı koordinesinde devam eden yatırımların, ilçedeki tüm köylere daha rahat ulaşım imkanı sunacağı belirtildi. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar nedeniyle yetkililere teşekkür ederek, köy yollarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini dile getirdi. Özel İdare ekiplerince Yaylacık Köyü 4 kilometre reglaj çalışması, Kiziroğlu Köyü 5 kilometre reglaj çalışması, Kalecik Köyü 2 kilometre reglaj çalışması, Büyük Çatak Köyü Afet Evleri 1 kilometre kumlama çalışması ve Büyük Çatak Köyü 4 kilometre reglaj çalışması yapıldı. Yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

