Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki köylerde mera alanlarının korunması ve verimliliğinin artırılması amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte Digor ilçesine bağlı Kilittaşı ve Karabağ köylerinde mera alanlarının mevcut durumunu analiz ederek, hayvancılıkla geçinen köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi muhtarlarla sahada konuştu.

Aydın, köylerde meraların etkin kullanımı için bilgilendirme toplantıları düzenleyerek çiftçilerle bilgi ve birikimlerini paylaşıyor.

"HAYVANCILIK İÇİN MERA VAZGEÇİLMEZDİR"

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ayrıca çiftçilere

mera alanlarının korunması ve ıslah edilmesi, hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı anlatılarak, yürütülen çalışmalarda çiftçilerle iş birliği yaparak, ortak bir fayda sağlamayı amaçlanıyor.

Çiftçiler ise bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, meraların verimli kullanımı konusunda daha fazla destek beklediklerini ifade etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce mera incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor

Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor

Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor

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