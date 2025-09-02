Kars’ta kuduz alarmı: Belde karantinada!

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, bir besicinin köpeği tilkiyle boğuştuktan sonra öldü. Besici durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bildirirken, ekipler köpekte kuduz tespit etti.

BELDEYE KARANTİNA UYGULAMASI

Kuduz vakasının doğrulanmasıyla Dağpınar beldesinde karantina başlatıldı. Altı ay süreyle kedi ve köpek giriş-çıkışı yasaklandı.

Belde girişine “Kuduz hastalığı vardır” tabelası asıldı.

HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEMLER

Ekipler, besicinin tüm hayvanlarını kuduz riskine karşı aşıladı.

Ayrıca, beldedeki tüm hayvanlar için aşılama çalışması yapılarak hastalığın yayılma riski en aza indirildi.

