Kars’ta öğrencilerden anlamlı fidan dikimi

Kars’ta ilkokul öğrencilerinden duygulandıran davranış, öğrenciler 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden çocuklar anısına fidan dikimi yaptı.

Kars’ta öğrencilerden anlamlı fidan dikimi

Kahramanmaraş merkezli depreminden etkilenen 11 il anısına Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu Müdürü Acihan Koçoğlu, Müdür Yardımcısı Samet Ozan Çeçen, öğretmenlerinin “Çevreye Duyarlıyım Değerlerine Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde fidanlar toprakla buluştu, toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Temiz Çevre Sağlıklı Nefes” sloganıyla yola çıktığımız projenin amacı ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımızın anısına diktik. Yeşerecek her fidanda onların anısını yaşatmak ve hatıra ormanımızdaki her fidanın gelecek nesillere bir parça nefes olması ayrıca bu tür çalışmaların topluma örnek teşkil etmesidir” dedi.

Proje çerçevesinde Kafkas Üniversitesi bahçesinde bir araya gelen minik öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve Şube Müdürü İsmail Gürler ile birlikte ağaçlandırma çalışması yaptı.

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