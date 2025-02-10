Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. K. D. idaresindeki otomobil, Kars-Sarıkamış-Erzurum kara yolu Bozat köyü mevkide D. A. kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza da her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'inin durumu ağır olduğu ve 7 yaralının ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars’ta otomobil ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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