Kars’ta polis memurlarından üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars Emniyet Müdürlüğü'nce Kafkas Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan stantlarda TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik İllegal oluşumlar ve yasadışı örgütler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İllegal Toplantı ve Gösterilere Katılım ve Sosyal Medya, Yasadışı Örgütsel Yayınlar hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık türleri, KADES, Kadına Şiddete Hayır ve 112 Çağrı Merkezi işlevi anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan stantta ise Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet kullanım hakkında bilgiler verildi, el broşürleri dağıtıldı.

Üniversite yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de UYUMA, NARVAS ve Madde Bağımlılığının Zararlarını öğrencilere anlattı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 7 bin 200 öğrenciye etkinlik sonunda broşür dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme çalışmalarının sık sık yapılacağı öğrenildi.

