Kars’ta şap hastalığı geçti, hayvanlar yeniden meralara döndü

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin şap hastalığının görülmesinin ardından hızlı ve etkin bir şekilde sahada yer alması, hayvanların aşılanması, hayvan barınaklarının dezenfekte edilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi çalışmalarının ardından kentte hastalığının tamamen geçmesini sağladı. Hastalığının geçmesinin ardından üreticiler de hayvanlarını otlatmak üzere meralara çıkardı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kars, ülkemizin hayvancılıktaki en önemli merkezlerinden biridir. Bu nedenle 60 yıl aradan sonra ilk defa ülkemizde görülen SAT-1 serotipli şap hastalığına karşı çok hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçtik. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 100 veteriner hekim, sahada gece gündüz çalışarak, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıları uyguladı. 60 ton dezenfektan kullanılarak yalnızca işletmeler değil, mera ve yaylalarda hayvanların toplandığı alanlar ile ağıllar da dezenfekte edildi. Ayrıca 550 bin büyükbaş ve 450 bin küçükbaş olmak üzere toplam 1 milyon hayvanımız sağlık taramasından geçirildi. Bununla birlikte çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları ile eğitimler verildi" dedi.

Yapılan bütün bu çalışmaların karantina tedbirleri ile birlikte yürütüldüğünü hatırlatan Aydın, "Alınan bu tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük. Ancak mücadelemiz henüz bitmiş değildir. Hastalığın yeniden ortaya çıkmaması ve yayılmaması için aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada üreticilerimizin duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. Aşılamaya katılım, hem sürülerimizin sağlığı ve hayvan hareketlerinin serbest hale gelmesi için hem de ülkemizin hayvancılığı açısından hayati bir unsurdur. Bugün itibarıyla Kars, ülkemizin besilik hayvan ihtiyacını karşılamaya hazırdır. Bununla birlikte bu bereketli topraklardan elde edilen sütlerle ürettiğimiz Kars kaşarı, gravyeri ve tereyağı ile de ülkemizin sofralarına hem değer hem lezzet katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.