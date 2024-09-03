Kars'ta siber dolandırıcılık operasyonları: 63 kişi yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan, müstehcen görüntüleri yayarak toplumun ahlaki kurallarını hiçe sayan şüphelileri engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 8 ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 44 "nitelikli dolandırıcılık" olayına müdahale etti, 63 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

17 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Oltalama yöntemiyle internet kullanıcılarını aldatmak amacıyla kurulduğu tespit edilen 96 zararlı yazılımı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildiren ekiplerin, milyonlarca kişinin dolandırmalarına engel olduğu öğrenildi.

Öte yandan kanunlara aykırı paylaşım yaptıkları tespit edilen, 17 sosyal medya hesabı hakkında da işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilişim sistemleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan, müstehcen görselleri yayarak toplumumuzun ahlaki değerlerine aykırı davranan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek engellemek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.