Kars'ta silah operasyonu!

Kaynak: İHA
Kars'ta silah operasyonu!

Kars Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 1 kişiye yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İfadesinin alınmasından sonra serbest bırakılan şüpheliye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 6 bin 531 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.

Son Haberler
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti