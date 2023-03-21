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Kars’ta nefes kesen operasyon. Çorapların içinden çıktı

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahlar çorapların içerisinden çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:58
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Kars’ta silah operasyonu

Kars’ta nefes kesen operasyon. Çorapların içinden çıktı
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İHA’nın haberine göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, durdurulan bir otobüsün bagajında arama yapıldı.

KOM ekiplerince otobüsün bagajında yapılan aramada; 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi. Polis ekipleri, düzenli halde çorapların içerisine saklanmış silahları karton kutudan çıkardı.

KOM ekipleri yaptıkları titiz çalışmada, ele geçirilen silahların İzmir’den geldiğini ve M.T.'ye ait olduğunu tespit etti. Şüpheli M.T.; "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında silah ticareti yaptığı gerekçesiyle, Kars ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla İzmir’de yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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