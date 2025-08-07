Kars’ta su krizi derinleşiyor! Mahalleli tepkili

Kaynak: ANKA
Kars’ta şehir genelinde yaşanan su sıkıntısı, isale hattındaki kaçaklar ve eskiyen şebeke nedeniyle derinleşiyor. Kars Belediyesi’nden içme ve kullanma suyu alamayan 23 mahallede vatandaşlar tepkili.

Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri, yaşanan su sıkıntısını Kars Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aşasın ile yaptıkları görüşmede dile getirdi. Görüşmenin ardından belediye binası önünde basına açıklama yapan mahalleli, çözüm beklediklerini söyledi.

“800 HANEDEN 300’Ü SUSUZ”

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Eşref Özek, kent genelinde yaklaşık 15 gündür ciddi su kesintisi yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu sorundan en çok etkilenen yerlerden biri mahallemiz. Türkiye genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvanlarımız perişan halde. Mahallem, Kars’ta hayvancılığın en yoğun yapıldığı bölgelerden biri. Şu anda mahallede 800 haneden en az 300’ü susuz durumda. Vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşıyor.”

Özek, belediye ile yapılan görüşmede, su basıncının artırılarak 24 saat içerisinde sorunun çözüleceği sözünün verildiğini belirtti.

