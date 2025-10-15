Kars'ta sonbahardan kışı geçiş sürecinde göç eden kuşlar, göç yolları üzerinde bulunan sulak alanları kullanıyor.

Türkiye'deki 468 kuş türünün 160 türünü barındıran ve Türkiye'nin kuş türü açısından da en iyi 2'inci kampusu özelliğini taşıyan Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nı son günlerde martılar mesken tuttu. Su kuşlarının bulunduğu sulak alanda kuşlar hem yiyecek ihtiyacını karşılıyor, hem de göç öncesi dinlenme imkanı buluyor.

Üniversite sulak alanında bulunan martı ve su kuşları fotoğraf karelerine yansıdı. Kuşların havalar tam anlamıyla soğumadan sıcak bölgelere göç etmesi bekleniyor.