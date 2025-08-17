Kars'ta tarım arazileri, adeta bir halı deseni gibi rengarenk tarlalarıyla görenleri büyülüyor. Özellikle dron ile çekilen görüntüler, eşsiz kartpostal manzarasını gözler önüne seriyor.

Kars'ın Susuz ve Arpaçay ilçelerinde yer alan tarlalar, çiftçilerin biçim için yaptıkları hazırlıklarla birlikte farklı renk tonlarına büründü. Kahverengi, yeşilin ve sarının farklı tonlarıyla birleşimi, adeta bir doğa tablosu oluşturdu. Bu görsel şölen, özellikle havadan bakıldığında, her biri bir sanat eseri gibi duran arazileriyle, dev bir halı desenini andırıyor.

"DOĞA VE EMEĞİN BİRLİKTELİĞİ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yıl bu dönemde oluşan bu manzarayı büyük bir ilgiyle karşılıyor. Kışın bembeyaz bir örtüyle kaplanan topraklar, yazın ise adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Bu durum fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir kare yakalama fırsatı sunuyor. Doğal güzellikler, Kars'ın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda tarım ve doğal güzellikleriyle de ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kars'ta halı desenini andıran tarım arazileri dron ile görüntülendi. Havadan görüntülenen tarım arazileri kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.