Kars’ta ‘taverna’ operasyonu

Operasyon, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmanın sonucu olarak gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki bir tavernada, 22 bin 500 TL ve telefon gaspı, silah zoruyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuşa teşvik ve aracılık gibi suçlarla bağlantılı şüpheliler yakalandı.

kipler, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 20 fişek ve 1 kesici kılıç ele geçirdi. Ayrıca, fuhuş yapan 2 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ç.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.