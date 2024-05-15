Kars’ta tefeci operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması çerçevesinde 10 ekip, 32 polisin katılımıyla 4 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda gerçekleştirilen aramada, 8 adet toplam 7.466.000 TL. değerinde çek ve senet, 1 adet alacak verecek hesaplarına dair not defteri ele geçirilip muhafaza altına alındı.

Olayla ilişkin S.G., E.A., V.T. ve S.K. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.