Kars’ta tefeci operasyonu

Kaynak: İHA
Kars’ta tefeci operasyonu
Kars’ta tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması çerçevesinde 10 ekip, 32 polisin katılımıyla 4 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda gerçekleştirilen aramada, 8 adet toplam 7.466.000 TL. değerinde çek ve senet, 1 adet alacak verecek hesaplarına dair not defteri ele geçirilip muhafaza altına alındı.

Olayla ilişkin S.G., E.A., V.T. ve S.K. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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