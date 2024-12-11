Kars’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kars’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kars-Digor karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kars-Digor karayolunda meydana geldi. Havanın sisli yolunda kaygan olması kazayı beraberinde getirdi.

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kars-Digor karayolu kavşağında 2 aracın karıştı kazada 1 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

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