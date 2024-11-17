Kars’ta trafik polisleri soğukta mahsur kalan aileye yardım etti

Kaynak: İHA
Kars’ta trafik polisleri soğukta mahsur kalan aileye yardım etti

Kars'ta araçlarının soğuktan aküsü boşalan ve yolda mahsur kalan aileye trafik polisleri yardım etti.

Kars'ta araçlarının soğuktan aküsü boşalan ve yolda mahsur kalan ailenin imdadına trafik ekipleri yetişti.

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, akü boşalması sonucu ailesiyle birlikte yolda kalan aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına gelen trafik ekipleri, aracın aküsünün soğuktan boşaldığı ve ailenin mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen trafik araçlarıyla aküsü boşalan araca takviye verdi. Trafik ekipleri bir başka trafik aracına ise soğuktan üşüyen aileyi alarak ısınmasını sağladı. Ailenin aracı çalıştıktan sonra aile kendi araçlarına geçerek yollarına devam etti. Trafik ekiplerin yürekleri ısıtan harekete ise vatandalar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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