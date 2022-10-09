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Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 01:35
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Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta traktör ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Erhan Demir yönetimindeki traktör, ters yönde ilerlediği sırada karşıdan gelen Yaşar A. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yaralı iki sürücü Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Yaşar A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. (AA)

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