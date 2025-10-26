Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerinde temizlik yaptı.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri'nin koordinesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 150 öğrenci, 1. etap pistten 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesine kadar hem yürüdü hem de pistlerdeki taş ve otları temizledi.

Doç. Dr. Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle bölgeyi tanıma ve çevre temizliği gibi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Özellikle hafta sonları öğrencilerle bir arada bulunarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Tanyeri, şunları anlattı:

"Bugün de öğrencilerimiz için bölgenin önemli kış turizm merkezini tanıtma ve doğa yürüyüşü (trekking) etkinliği düzenledik. Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle hem teorik bilgiyi sahaya taşıdık hem de Sarıkamış'ın eşsiz doğasında yürümenin keyfini yaşadık. Bu arada kayak pistlerimizde kış öncesi temizlik yaptık. Bundan sonra da etkinliklerimiz hafta sonları devam edecek."