Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kars'ta polisin 1 depoya düzenlendiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 depoya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 80,86 gram bonzai, 2 şişe içerisinde seyreltilmiş bonzai ham maddesi, 1 içerisinde bonzai kalıntısı bulunan tabaka, 3 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan sıvı madde ve 1 spreylemede kullanılan şişe ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli E.A. (30) ve Ü.K. (25) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.