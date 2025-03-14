Kars’ta uyuşturucu operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Digor Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde alınan arama kararına istinaden; Kars'ın Digor ilçesinde yol kontrol ve araması yapıldı.

Jandarma ekiplerince kontrol için durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, Tabla'nın tepki vermesi üzerine İran uyruklu 2 kişinin eşya ve üzerlerinde 6 parça halinde, toplam 405 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 İranlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan İranlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.