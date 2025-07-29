Kars’ta uyuşturucu operasyonu! Yolcu otobüsünde yakayı ele verdiler

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişinin üzerlerinde uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen polis, otobüste yolcu olarak bulunan şüpheliler E.Ö. ve A.Ö. üzerlerinde ve eşyalarında arama yaptı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada,141,70 gram metamfetamin ve 7,02 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.