Kars’ta vatandaşlara Mayıs sürprizi!

Kaynak: İHA
Kars’ta vatandaşlara Mayıs sürprizi!

Kars'ta günlerdir süren kasvetli hava yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında gelen bu sürpriz kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede köyü beyaza bürürken, doğayla birlikte evlerin çatıları ve yollar da karla kaplandı. Gün içinde karın etkisini kaybetmesiyle birlikte yeşillikler yeniden ortaya çıktı. Ancak yüksek kesimlerde kar örtüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Soğuyan hava nedeniyle birçok evde bacalar yeniden tütmeye başladı. Vatandaşlar, ani hava değişimine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılırken, kent merkezinde kar etkisini yitirirken yüksek kesimlerde yer yer yağışın devam etmesi bekleniyor.

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