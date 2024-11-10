Kars'ta yılkı atları ovada yiyecek arıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ta yılkı atları ovada yiyecek arıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy merkezine yakın yerlere indi.

Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Kentte yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yılkı atlarının yem bulma mücadelesi başladı. Kent merkezine yakın ovalara gelen yılkı atları kameralara yansıdı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalara inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Arpaçay sınırlarına kadar gelen yılkı atları kameralara yansıdı. Karınlarını doyuran yılkı atları ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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